В Украине действует три типа воздушных тревог: в ВСУ объяснили их значение

Об этом сообщает спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
По словам Игната, тревога в стране или отдельном регионе объявляется при угрозе ударов противника с воздуха, при наличии информации от партнеров и других источников о возможном применении ракет, а также при обстрелах из реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Кроме того, он отметил, что россияне вновь начали применять иранские дроны-камикадзе Shahed-136 после паузы в несколько недель.
Также Игнат прокомментировал возможные новые массированные удары по Украине. Он подчеркнул, что планы врага не изменились.
«Я бы хотел осторожнее относиться к информации о массированных ударах. Угроза не исчезла, она есть. Будем готовиться и сбивать ракеты как и в прошлые разы», — добавил спикер Воздушных сил.
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