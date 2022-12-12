В Україні діє три типи повітряних тривог: у ЗСУ пояснили їхнє значення

В Україні на сьогодні діє три види повітряних тривог. У Збройних силах України розповіли, за яких загроз вони оголошуються.

Про це повідомляє спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За словами Ігната, тривога в країні чи окремому регіоні оголошується при загрозі ударів супротивника з повітря, за наявності інформації від партнерів та інших джерел про можливе застосування ракет, а також під час обстрілів із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Крім того, він зазначив, що росіяни знову почали застосовувати іранські дрони-камікадзе Shahed-136 після паузи за кілька тижнів.

Також Ігнат прокоментував можливі нові масовані удари по Україні. Він наголосив, що плани ворога не змінилися.