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В Україні діє три типи повітряних тривог: у ЗСУ пояснили їхнє значення

Сьогодні 19:15
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В Україні на сьогодні діє три види повітряних тривог. У Збройних силах України розповіли, за яких загроз вони оголошуються.

Новости Днепра про В Україні діє три типи повітряних тривог: у ЗСУ пояснили їхнє значення

Про це повідомляє спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За словами Ігната, тривога в країні чи окремому регіоні оголошується при загрозі ударів супротивника з повітря, за наявності інформації від партнерів та інших джерел про можливе застосування ракет, а також під час обстрілів із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Крім того, він зазначив, що росіяни знову почали застосовувати іранські дрони-камікадзе Shahed-136 після паузи за кілька тижнів.

Також Ігнат прокоментував можливі нові масовані удари по Україні. Він наголосив, що плани ворога не змінилися.

“Я хотів би обережніше ставитися до інформації про масовані удари. Загроза не зникла, вона є. Готуватимемося і збиватимемо ракети як і в минулі рази”, – додав спікер Повітряних сил.

 

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Новости Днепра про В Україні діє три типи повітряних тривог: у ЗСУ пояснили їхнє значенняУкраїнська Новости Днепра про В Україні діє три типи повітряних тривог: у ЗСУ пояснили їхнє значенняРусский

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