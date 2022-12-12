Враги выпустили более 30 снарядов по Никопольскому району

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Оккупанты из «Градов», «Ураганов» и тяжелой артиллерии обстреляли две громады – Никопольскую и Марганецкую.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
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