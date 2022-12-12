Враги выпустили более 30 снарядов по Никопольскому району

Росіяни за ніч 12 грудня випустили більше 30 снарядів по Нікопольському району.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Оккупанты из «Градов», «Ураганов» и тяжелой артиллерии обстреляли две громады – Никопольскую и Марганецкую.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

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