В рядах ВСУ на Днепропетровщине поймали «крота», который «сливал» россиянам направления контрнаступления

Об этом сообщили в СБУ.
Житель Энергодара еще до начала полномасштабной войны присоединился к Силам обороны и служил в одном из гарнизонов, базирующихся на Днепропетровщине. В конце 2022 года его завербовал представитель российского ГРУ.
По указанию российского разведчика, «крот» должен был узнать, где и когда начнется украинское наступление. Кроме этого, предатель следил за маршрутами, по которым собирались перевезти иностранное вооружение на линию боестолкновений.
Также он пытался установить каналы радиосвязи в боевых подразделениях украинских войск. С российским ГРУшником шпион сначала общался через свою мать, которая сейчас живет в оккупированном Энергодаре и тоже попала в поле зрения оккупантов. Позже вышел на прямую связь с военной разведкой.
«Крота» задержали во время выполнения одной из вражеских задач.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
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