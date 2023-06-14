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  • В рядах ВСУ на Днепропетровщине поймали «крота», который «сливал» россиянам направления контрнаступления

В рядах ВСУ на Днепропетровщине поймали «крота», который «сливал» россиянам направления контрнаступления

Сегодня 14:34
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На Днепропетровщине задержан еще один российский шпион, работавший в рядах ВСУ.

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Об этом сообщили в СБУ.

Житель Энергодара еще до начала полномасштабной войны присоединился к Силам обороны и служил в одном из гарнизонов, базирующихся на Днепропетровщине. В конце 2022 года его завербовал представитель российского ГРУ.

По указанию российского разведчика, «крот» должен был узнать, где и когда начнется украинское наступление. Кроме этого, предатель следил за маршрутами, по которым собирались перевезти иностранное вооружение на линию боестолкновений.

Также он пытался установить каналы радиосвязи в боевых подразделениях украинских войск. С российским ГРУшником шпион сначала общался через свою мать, которая сейчас живет в оккупированном Энергодаре и тоже попала в поле зрения оккупантов. Позже вышел на прямую связь с военной разведкой.

«Крота» задержали во время выполнения одной из вражеских задач.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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