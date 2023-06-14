У лавах ЗСУ на Дніпропетровщині піймали “крота”, який “зливав” росіянам напрямки контрнаступу

На Дніпропетровщині затримали ще одного російського шпигуна, який працював у лавах ЗСУ.

Про це повідомили в СБУ.

Так, мешканець Енергодару ще до початку повномасштабної війни долучився до Сил оборони та служив в одному із гарнізонів, які базуються на Дніпропетровщині. У кінці 2022 його завербував представник російського ГРУ.

За вказівкою російського розвідника, “кріт” мав дізнатися, де і коли почнеться український наступ. Крім цього, зрадник слідкував за маршрутами, якими збиралися перевезти іноземне озброєння на лінію боєзіткнень.

Також він намагався встановити канали радіозв’язку у бойових підрозділах українських військ. З російським ГРУ-шником шпигун спочатку спілкувався через свою матір, яка наразі живе в окупованому Енергодарі та теж потрапила в поле зору окупантів. Пізніше вийшов на прямий зв’язок з воєнною розвідкою.

“Крота” затримали під час виконання одного із ворожих завдань.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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