У лавах ЗСУ на Дніпропетровщині піймали “крота”, який “зливав” росіянам напрямки контрнаступу

Про це повідомили в СБУ.
Так, мешканець Енергодару ще до початку повномасштабної війни долучився до Сил оборони та служив в одному із гарнізонів, які базуються на Дніпропетровщині. У кінці 2022 його завербував представник російського ГРУ.
За вказівкою російського розвідника, “кріт” мав дізнатися, де і коли почнеться український наступ. Крім цього, зрадник слідкував за маршрутами, якими збиралися перевезти іноземне озброєння на лінію боєзіткнень.
Також він намагався встановити канали радіозв’язку у бойових підрозділах українських військ. З російським ГРУ-шником шпигун спочатку спілкувався через свою матір, яка наразі живе в окупованому Енергодарі та теж потрапила в поле зору окупантів. Пізніше вийшов на прямий зв’язок з воєнною розвідкою.
“Крота” затримали під час виконання одного із ворожих завдань.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
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