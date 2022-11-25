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  • В отделениях полиции Днепра и области можно согреться и зарядить телефон во время блекаута: адреса

В отделениях полиции Днепра и области можно согреться и зарядить телефон во время блекаута: адреса

Сегодня 15:53
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Полиция приглашает граждан погреться в участках.

Новости Днепра про В отделениях полиции Днепра и области можно согреться и зарядить телефон во время блекаута: адреса

После последнего массового ракетного обстрела половина Украины осталась без света. В Днепре электроэнергии не было почти во всем городе, а в некоторых домах ее включили всего на несколько часов. Сейчас ситуация несколько стабилизировалась. Однако ракетные атаки могут повториться, и нам придется пережить еще не один блекаут.
 
При полном блекауте жители Днепропетровской области могут зарядить телефоны и согреться в полицейских отделениях.
 
Днепр
Дніпровське районне управління поліції — площа Троїцька, 2а. Телефон чергової частини (096) 884 83 94
Відділення поліції № 1 (Амур-Нижньодніпровський район) Новоселівська, 17. Телефон чергової частини – 099-050-14-19.
Відділення поліції № 2 (Індустріальний район) вулиця Осіння, 6 Телефон чергової частини –096-985-61-20.
Відділення поліції № 3 (Новокодацький район) вулиця Павлова, 3/5 Телефон чергової частини – 0 (97) 138 78 37.
Відділення поліції № 4 (Самарський район) вулиця Гаванська, 4 Телефон чергової частини – 068-193-07-59.
Відділення поліції № 5 (Соборний район) вулиця Шевченка, 7 Телефон чергової частини – 0 68-232-24-61.
Відділення поліції № 6 (Чечелівський район) вулиця Боброва, 12 Телефон чергової частини –098-487-17-90.
Відділення поліції № 7 (Шевченківський район) вулиця Пилипа Орлика 3 Телефон чергової частини – 096-095-11-05.
 
Днепровский район
 
Відділення поліції № 8 (Дніпровський район), вулиця Василя Сухомлинського, 38 Телефон чергової частини – 097-595-30-82.
Відділення поліції № 9 (Солонянський район) смт. Солоне, вул Строменко 1 Телефон чергової частини – 098-218-13-27.
Відділення поліції № 10 (Петриківський район) смт. Петриківка, вулиця Петра Калнишевського, 16а Телефон чергової частини –067-610-99-02, 063-935-77-45.
Відділення поліції № 11 (Царичанський район) смт. Царичанка, вулиця Нагорна, 9 – 098-251-65-91.
Відділення поліції № 12 (відділення поліції на залізниці) вулиця Привокзальна, 15 – 050-456-38 55
 
Новомосковск
 
Новомосковський районний відділ поліції — м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 7. Телефони чергової частини (05693) 8-02-20, (098) 633-06-69, (050) 456-40-57
Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції — смт. Магдалинівка вул. Центральна, 112. Телефони чергової частини: (05691) 2-15-54, (050) 456-40-65.
Відділення поліції № 2 Новомосковського районного відділу поліції — м. Перещепине, м/р Кільченський, 7.Телефон чергової частини: 098-864-52-40
 
Павлоград
 
Павлоградський районний відділ поліції — м. Павлоград, вул. Шевченка, 51. Телефон чергової частини: +38066 283 53 06
Відділення поліції N 1 Павлоградського районного відділу поліції — м. Тернівка, вулиця Лермонтова, 15. Телефон чергової частини: +38066 280 13 10
 
Каменское
 
Кам’янське районне управління поліції, прк. Аношкіна 7/42, телефон чергової частини: (096) 586 94-41.
Відділення поліції # 1 Кам’янського РУП, вул. Харківська, 59, телефон чергової частини (068) 973 46 22,
Відділення поліції # 2 Кам’янського РУП, прк. Конституції, 27, телефон чергової частини: : (068) 241 17 43
Відділення поліції # 3 Кам’янського РУП (м. Верхньодніпровськ), вул. Авраменко, 21, телефон чергової частини: (097) 556-86-84
Відділення поліції # 4 Кам’янського РУП (м. Вільногірськ), вул. Степова, 8, телефон чергової частини (068) 923 04 02
Відділення поліції # 5 Кам’янського РУП (м. Жовті Води), вул. Горького, 12, телефон чергової частини (097) 591-80-17
Відділення поліції #6 Кам’янського РУП ( смт. Кринички), вул. Центральна, 7, телефон чергової частини (068) 848 41-22
Відділення поліції № 7 Кам’янського РУП (м. П’ятихатки), вул. Клименка, 91 телефон чергової частини (068) 993 82-28
 
Никополь
 
Нікопольське РУП — м. Нікополь, вул. Станіславського, 1. Телефон чергової частини (050) 450 91 40
Відділення поліції № 1 — м. Марганець, вул. Олега Кошового 1. Телефон чергової частини (050) 052 62 60
Відділення поліції №2 – м. Покров, вул. Тикви, 2. Телефон чергової частини (050) 456 40 11
Відділення поліції № 3 – м. Томаківка, вул. Казкова, 3. Телефон чергової частини (099) 295 76 05
 
Кривой Рог
 
Криворізьке районне управління поліції — проспект Поштовий 71 (067-568-90-90)
ВП 1- вул. Леоніда Бородича 5 (067-83-99-649, 050-45-63-863)
ВП 2- вул. Стрельникова 2 (067-63-80-771, 050-45-63-871)
ВП 3- вул. Шурупова 7 (067-110-16-42, 050-45-63-878)
ВП 4- вул. Павла Глазового (068-97-38-679, 050-45-63-879)
ВП 5- вул. Бірюзова 2 (098-541-96-23, 050-45-63-880)
ВП 6- вул. Рудна 7 (096-19-87-520, 050-45-63-890)
ВП 7- вул. Салтиківська 9Б (068-69-57-515, 050-45-63-896)
ВП 8- вул. Покровська 6 (068-92-66-340, 050-45-63-911)
ВП 9- вул. Карпенка 10а (097-52-49-282, 050-45-63-317)
ВП 10- вул. Енергетична 15а (050-45-63-918)

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