У відділеннях поліції Дніпра та області можна зігрітися та зарядити телефон під час блекауту: адреси

Поліція запрошує громадян погрітися у відділках.

Після останнього масового ракетного обстрілу половина України залишилася без світла. У Дніпрі електроенергії не було майже у всьому місті, а у деяких будинках її ввімкнули лише на декілька годин. Зараз ситуація трохи стабілізувалася. Проте ракетні атаки можуть повторитися і нам доведеться пережити ще не один блекаут.

У разі повного блекауту мешканці Дніпропетровської області можуть зарядити телефони та зігрітися у поліцейських відділках.

Дніпро

Дніпровське районне управління поліції – площа Троїцька, 2а. Телефон чергової частини (096) 884 83 94

Відділення поліції № 1 (Амур-Нижньодніпровський район) Новоселівська, 17. Телефон чергової частини – 099-050-14-19.

Відділення поліції № 2 (Індустріальний район) вулиця Осіння, 6 Телефон чергової частини –096-985-61-20.

Відділення поліції № 3 (Новокодацький район) вулиця Павлова, 3/5 Телефон чергової частини – 0 (97) 138 78 37.

Відділення поліції № 4 (Самарський район) вулиця Гаванська, 4 Телефон чергової частини – 068-193-07-59.

Відділення поліції № 5 (Соборний район) вулиця Шевченка, 7 Телефон чергової частини – 0 68-232-24-61.

Відділення поліції № 6 (Чечелівський район) вулиця Боброва, 12 Телефон чергової частини –098-487-17-90.

Відділення поліції № 7 (Шевченківський район) вулиця Пилипа Орлика 3 Телефон чергової частини – 096-095-11-05. Дніпровський район

Відділення поліції № 8 (Дніпровський район), вулиця Василя Сухомлинського, 38 Телефон чергової частини – 097-595-30-82.

Відділення поліції № 9 (Солонянський район) смт. Солоне, вул Строменко 1 Телефон чергової частини – 098-218-13-27.

Відділення поліції № 10 (Петриківський район) смт. Петриківка, вулиця Петра Калнишевського, 16а Телефон чергової частини –067-610-99-02, 063-935-77-45.

Відділення поліції № 11 (Царичанський район) смт. Царичанка, вулиця Нагорна, 9 – 098-251-65-91.

Відділення поліції № 12 (відділення поліції на залізниці) вулиця Привокзальна, 15 – 050-456-38 55

Новомосковськ

Новомосковський районний відділ поліції – м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 7. Телефони чергової частини (05693) 8-02-20, (098) 633-06-69, (050) 456-40-57

Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції – смт. Магдалинівка вул. Центральна, 112. Телефони чергової частини: (05691) 2-15-54, (050) 456-40-65.

Відділення поліції № 2 Новомосковського районного відділу поліції – м. Перещепине, м/р Кільченський, 7.Телефон чергової частини: 098-864-52-40

Павлоград

Павлоградський районний відділ поліції – м. Павлоград, вул. Шевченка, 51. Телефон чергової частини: +38066 283 53 06

Відділення поліції N 1 Павлоградського районного відділу поліції – м. Тернівка, вулиця Лермонтова, 15. Телефон чергової частини: +38066 280 13 10

Кам’янське

Кам’янське районне управління поліції, прк. Аношкіна 7/42, телефон чергової частини: (096) 586 94-41.

Відділення поліції # 1 Кам’янського РУП, вул. Харківська, 59, телефон чергової частини (068) 973 46 22,

Відділення поліції # 2 Кам’янського РУП, прк. Конституції, 27, телефон чергової частини: : (068) 241 17 43

Відділення поліції # 3 Кам’янського РУП (м. Верхньодніпровськ), вул. Авраменко, 21, телефон чергової частини: (097) 556-86-84

Відділення поліції # 4 Кам’янського РУП (м. Вільногірськ), вул. Степова, 8, телефон чергової частини (068) 923 04 02

Відділення поліції # 5 Кам’янського РУП (м. Жовті Води), вул. Горького, 12, телефон чергової частини (097) 591-80-17

Відділення поліції #6 Кам’янського РУП ( смт. Кринички), вул. Центральна, 7, телефон чергової частини (068) 848 41-22

Відділення поліції № 7 Кам’янського РУП (м. П’ятихатки), вул. Клименка, 91 телефон чергової частини (068) 993 82-28

Нікополь

Нікопольське РУП – м. Нікополь, вул. Станіславського, 1. Телефон чергової частини (050) 450 91 40

Відділення поліції № 1 – м. Марганець, вул. Олега Кошового 1. Телефон чергової частини (050) 052 62 60

Відділення поліції №2 – м. Покров, вул. Тикви, 2. Телефон чергової частини (050) 456 40 11

Відділення поліції № 3 – м. Томаківка, вул. Казкова, 3. Телефон чергової частини (099) 295 76 05

Кривий Ріг

Криворізьке районне управління поліції – проспект Поштовий 71 (067-568-90-90)

ВП 1- вул. Леоніда Бородича 5 (067-83-99-649, 050-45-63-863)

ВП 2- вул. Стрельникова 2 (067-63-80-771, 050-45-63-871)

ВП 3- вул. Шурупова 7 (067-110-16-42, 050-45-63-878)

ВП 4- вул. Павла Глазового (068-97-38-679, 050-45-63-879)

ВП 5- вул. Бірюзова 2 (098-541-96-23, 050-45-63-880)

ВП 6- вул. Рудна 7 (096-19-87-520, 050-45-63-890)

ВП 7- вул. Салтиківська 9Б (068-69-57-515, 050-45-63-896)

ВП 8- вул. Покровська 6 (068-92-66-340, 050-45-63-911)

ВП 9- вул. Карпенка 10а (097-52-49-282, 050-45-63-317)

ВП 10- вул. Енергетична 15а (050-45-63-918)

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