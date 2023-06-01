В одном из поселков на Днепропетровщине сегодня полностью прекратят водоснабжение

Запасы воды необходимо сделать жителям Слобожанской территориальной общины.

Сегодня, 1 июня, с 10:00 до 22:00 в связи со срочным проведением аварийно-восстановительных работ на трубопроводе Д=400 мм по ул. Строителей, 22 работники КП «Днепропроводоканал» полностью отключат от водоснабжения пгт Слобожанское.

Об этом пишут на сайте Слобожанской территориальной громады.

Руководители поселка просят прощения за неудобства и призывают жителей сделать необходимый запас воды.

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