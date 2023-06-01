Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • В одному із селищ на Дніпропетровщині сьогодні повністю припинять водопостачання

В одному із селищ на Дніпропетровщині сьогодні повністю припинять водопостачання

Сьогодні 09:30
просмотров

Запаси води необхідно зробити мешканцям Слобожанської територіальної громади.

Новости Днепра про В одному із селищ на Дніпропетровщині сьогодні повністю припинять водопостачання

Сьогодні, 1 червня, з 10:00 до 22:00 у зв’язку з терміновим проведенням аварійно-відновлювальних робіт на трубопроводі Д=400 мм по вул. Будівельників, 22 працівники КП «Дніпроводоканал» повністю відключать від водопостачання смт Слобожанське.

Про це пишуть на сайті Слобожанської територіальної громади.

Очільники селища просять вибачення за незручності і закликають мешканців зробити необхідний запас води.

Читайте також:

Новости Днепра про В одному із селищ на Дніпропетровщині сьогодні повністю припинять водопостачанняУкраїнська Новости Днепра про В одному із селищ на Дніпропетровщині сьогодні повністю припинять водопостачанняРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Спортсмени з Дніпропетровщини вибороли «золото» міжнародної регати
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Спортсмени з Дніпропетровщини вибороли «золото» міжнародної регати

    У Братиславі закінчилася ХХХVII міжнародна регата «Братислава 2023» з веслування…

    У Дніпрі загорілася квартира у дев’ятоповерхівці: постраждала жінка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    У Дніпрі загорілася квартира у дев’ятоповерхівці: постраждала жінка

    На вулиці Володимира Антоновича Чечелівського району міста Дніпро, горіла квартира…

    Атака на Дніпропетровщину: окупанти обстріляли область з важкої артилерії
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Атака на Дніпропетровщину: окупанти обстріляли область з важкої артилерії

    Окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

    Нічна атака на Київ: в КМВА уточнили інформацію про наслідки обстрілу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    Нічна атака на Київ: в КМВА уточнили інформацію про наслідки обстрілу

    Внаслідок нічної атаки росіян на Київ загинуло троє людей, ще…

    Наверх