В одному із селищ на Дніпропетровщині сьогодні повністю припинять водопостачання

Сьогодні, 1 червня, з 10:00 до 22:00 у зв’язку з терміновим проведенням аварійно-відновлювальних робіт на трубопроводі Д=400 мм по вул. Будівельників, 22 працівники КП «Дніпроводоканал» повністю відключать від водопостачання смт Слобожанське.
Про це пишуть на сайті Слобожанської територіальної громади.
Очільники селища просять вибачення за незручності і закликають мешканців зробити необхідний запас води.
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