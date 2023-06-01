В одному із селищ на Дніпропетровщині сьогодні повністю припинять водопостачання

Запаси води необхідно зробити мешканцям Слобожанської територіальної громади.

‎Сьогодні, 1 червня, з 10:00 до 22:00 у зв’язку з терміновим проведенням аварійно-відновлювальних робіт на трубопроводі Д=400 мм по вул. Будівельників, 22 працівники КП «Дніпроводоканал» повністю відключать від водопостачання смт Слобожанське.

Про це пишуть на сайті Слобожанської територіальної громади.

Очільники селища просять вибачення за незручності і закликають мешканців зробити необхідний запас води.

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