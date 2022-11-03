В Днепропетровской области мужчина украл полкилометра кабеля

Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.
32-летний местный житель обоснованно подозревается в 6 эпизодах краж.
Вора установили благодаря видео с камер наблюдения, когда он срезал кабель из подвалов и подъездов многоэтажек. После очередной кражи жители дома заметили на видео вора и обратились в полицию.
Правоохранители установили личность злоумышленника – им оказался местный житель 32-х лет. У него изъяли несколько мешков с изоляцией от кабеля и садовые ножницы. Металл он уже успел продать.
Злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Мужчине грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.
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