В Днепропетровской области мужчина украл полкилометра кабеля

В Покрове мужчина украл 500 метров телефонного кабеля.

Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.

32-летний местный житель обоснованно подозревается в 6 эпизодах краж.

Вора установили благодаря видео с камер наблюдения, когда он срезал кабель из подвалов и подъездов многоэтажек. После очередной кражи жители дома заметили на видео вора и обратились в полицию.

Правоохранители установили личность злоумышленника – им оказался местный житель 32-х лет. У него изъяли несколько мешков с изоляцией от кабеля и садовые ножницы. Металл он уже успел продать.

Злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Мужчине грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

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