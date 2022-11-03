На Дніпропетровщині чоловік вкрав півкілометра кабелю

Про це повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області.
32-річний місцевий мешканець обґрунтовано підозрюється у 6 епізодах крадіжок.
Злодія встановили завдяки відео з камер спостереження, коли він зрізав кабель із підвалів та під’їздів багатоповерхівок. Після чергової крадіжки мешканці будинку помітили на відео злодія та звернулися до поліції.
Правоохоронці встановили особу зловмисника – ним виявився місцевий мешканець. У нього вилучили кілька мішків із ізоляцією від кабелю та садові ножиці. Метал уже встиг продати.
Зловмиснику оголошено про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Чоловіку загрожує від 5 до 8 років ув’язнення.
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