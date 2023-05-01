В Днепропетровской области чрезвычайники достали корову из земляной ловушки

30 апреля в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в грязи застряла корова. Событие произошло вблизи села Вольное Новомосковского района.

Об этом сообщили на сайте ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС выяснили, что во время выпаса скот попал в земляную ловушку, глубиной 1,5 метра. Владельцы пытались самостоятельно освободить животное, но безуспешно.

С помощью веревок спасатели постепенно и осторожно вытащили скот на поверхность.

К спасению привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники.

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