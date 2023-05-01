В Днепропетровской области чрезвычайники достали корову из земляной ловушки

Об этом сообщили на сайте ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС выяснили, что во время выпаса скот попал в земляную ловушку, глубиной 1,5 метра. Владельцы пытались самостоятельно освободить животное, но безуспешно.
С помощью веревок спасатели постепенно и осторожно вытащили скот на поверхность.
К спасению привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники.
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