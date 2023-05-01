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На Дніпропетровщині надзвичайники дістали корову з земляної пастки

Сьогодні 09:00
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30-го квітня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у багнюкі застрягла корова. Подія трапилася поблизу села Вільне Новомосковського району.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині надзвичайники дістали корову з земляної пастки

Про це повідомили на сайті ДСНС у Дніпропетровській області.

Співробітники ДСНС, що прибули на місце події, з’ясували, що під час випасу худоба потрапила у земляну пастку, глибиною 1,5 метри. Власники намагалися самотужки звільнити тварину, утім безуспішно.

За допомогою мотузок рятувальники поступово та обережно витягли худобу на поверхню.

До порятунку залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині надзвичайники дістали корову з земляної пастки

Новости Днепра про На Дніпропетровщині надзвичайники дістали корову з земляної пастки

Новости Днепра про На Дніпропетровщині надзвичайники дістали корову з земляної пастки

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