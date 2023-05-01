На Дніпропетровщині надзвичайники дістали корову з земляної пастки

Про це повідомили на сайті ДСНС у Дніпропетровській області.
Співробітники ДСНС, що прибули на місце події, з’ясували, що під час випасу худоба потрапила у земляну пастку, глибиною 1,5 метри. Власники намагалися самотужки звільнити тварину, утім безуспішно.
За допомогою мотузок рятувальники поступово та обережно витягли худобу на поверхню.
До порятунку залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.
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