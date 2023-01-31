В Днепре за сутки обнаружили 26 случаев коронавируса: эпидситуация в городе

В Днепре за сутки с 29 на 30 января подтвердили 26 случаев коронавируса.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения населения Днепровского городского совета.

24 случая коронавируса подтвердили в лабораторных центрах и еще два в центрах первичной помощи.

По информации лабораторного центра выздоровели 13 человек. В центрах первичной помощи сообщили о выздоровлении еще девяти пациентов. В больницах города с коронавирусом остаются 37 человек.

В общей сложности с начала пандемии в Днепре сделали 1106466 прививок от коронавируса.

Также за неделю зафиксировали 3290 случаев ОРВИ. Среди заболевших – 1104 детей. В больницу забрали 188 пациентов. Кроме того, за неделю в Днепре обнаружили 11 случаев гриппа.

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