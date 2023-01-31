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У Дніпрі за добу виявили 26 випадків коронавірусу: епідситуація в місті

Сьогодні 06:45
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У Дніпрі за добу з 29 на 30 січня підтвердили 26 випадків коронавірусу.

Новости Днепра про У Дніпрі за добу виявили 26 випадків коронавірусу: епідситуація в місті

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради.

24 випадки коронавірусу підтвердили у лабораторних центрах та ще два у центрах первинної допомоги.

За інформацією лабораторного центру одужали 13 людей. У центрах первинної допомоги повідомили про одужання ще дев’ятьох пацієнтів. У лікарнях міста з коронавірусом залишаються 37 людей.

Загалом з початку пандемії у Дніпрі зробили 1106466 щеплень від коронавірусу.

Також за тиждень зафіксували 3290 випадків ГРВІ. Серед хворих – 1104 дітей. До лікарні забрали 188 пацієнтів. Крім того, за тиждень у Дніпрі виявили 11 випадків грипу.

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Новости Днепра про У Дніпрі за добу виявили 26 випадків коронавірусу: епідситуація в містіУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі за добу виявили 26 випадків коронавірусу: епідситуація в містіРусский

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