У Дніпрі за добу виявили 26 випадків коронавірусу: епідситуація в місті

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради.
24 випадки коронавірусу підтвердили у лабораторних центрах та ще два у центрах первинної допомоги.
За інформацією лабораторного центру одужали 13 людей. У центрах первинної допомоги повідомили про одужання ще дев’ятьох пацієнтів. У лікарнях міста з коронавірусом залишаються 37 людей.
Загалом з початку пандемії у Дніпрі зробили 1106466 щеплень від коронавірусу.
Також за тиждень зафіксували 3290 випадків ГРВІ. Серед хворих – 1104 дітей. До лікарні забрали 188 пацієнтів. Крім того, за тиждень у Дніпрі виявили 11 випадків грипу.
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