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Мешканець Дніпра облаштував собі незаконну ВІП-парковку

Сьогодні 16:35
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У Дніпрі демонтували незаконний паркувальний майданчик.

Новости Днепра про Мешканець Дніпра облаштував собі незаконну ВІП-парковку

Так, на вулиці Маршала Малиновського мешканець Дніпра облаштував приватну стоянку, самостійно встановивши паркувальні стовпчики. Тепер парковку демонтували.

Про це розповіли в департаменті транспорту та транспортної інфраструктури.

До комунальників звернулися мешканці прилеглих будинків та розповіли, що їхній сусід заграбастав собі частину подвір’я під приватну парковку. А щоб ніхто не міг скористатися стоянкою, навіть поставив паркувальні стовпчики.

Після того, як це питання обговорили на черговій сесії міськради, інспектори відправилися на вказане місце. Виявилося, що у власника стоянки не було дозвільних документів, тому стовпчики демонтували.

Зазначається, що це вже не перший незаконний паркувальний майданчик, який прибрали з початку року. Підприємців та всіх, хто хоче облаштувати паркувальний простір, закликають звертатися до відповідних органів, щоб отримати дозвіл.

Новости Днепра про Мешканець Дніпра облаштував собі незаконну ВІП-парковку

Новости Днепра про Мешканець Дніпра облаштував собі незаконну ВІП-парковку

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Новости Днепра про Мешканець Дніпра облаштував собі незаконну ВІП-парковкуУкраїнська

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