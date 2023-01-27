Мешканець Дніпра облаштував собі незаконну ВІП-парковку

Так, на вулиці Маршала Малиновського мешканець Дніпра облаштував приватну стоянку, самостійно встановивши паркувальні стовпчики. Тепер парковку демонтували.
Про це розповіли в департаменті транспорту та транспортної інфраструктури.
До комунальників звернулися мешканці прилеглих будинків та розповіли, що їхній сусід заграбастав собі частину подвір’я під приватну парковку. А щоб ніхто не міг скористатися стоянкою, навіть поставив паркувальні стовпчики.
Після того, як це питання обговорили на черговій сесії міськради, інспектори відправилися на вказане місце. Виявилося, що у власника стоянки не було дозвільних документів, тому стовпчики демонтували.
Зазначається, що це вже не перший незаконний паркувальний майданчик, який прибрали з початку року. Підприємців та всіх, хто хоче облаштувати паркувальний простір, закликають звертатися до відповідних органів, щоб отримати дозвіл.
Читайте також:
Автор:
Лівобережна частина Дніпра почала інтенсивно забудовуватися близько півстоліття тому. Тепер…
У Дніпрі пенсіонер погрожував підірвати будинки.
Під час екстрених та аварійних відключень електрики у Дніпрі світло…
Останнім часом в Україні знову активізувалася робота з роздачі повісток…