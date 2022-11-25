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В Днепре транспорт ходит по оперативным расписаниям: маршруты

Сегодня 09:00
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Несмотря на все сложности с обеспечением города электричеством, работа транспорта налажена.

Новости Днепра про В Днепре транспорт ходит по оперативным расписаниям: маршруты

Следите за оперативными графиками, потому что могут быть изменения.

Однако трамвайные маршруты No1, No5, No11, No17 в настоящее время функционируют.

Трамвайный маршрут No5 идет до железнодорожного вокзала через улицу Леваневского.
Работают троллейбусные маршруты No1, No5, No6, No7, No10, No12, No16.
Троллейбусный маршрут No16 движется до площади Космической.

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