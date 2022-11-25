В Днепре транспорт ходит по оперативным расписаниям: маршруты

Следите за оперативными графиками, потому что могут быть изменения.
Однако трамвайные маршруты No1, No5, No11, No17 в настоящее время функционируют.
Трамвайный маршрут No5 идет до железнодорожного вокзала через улицу Леваневского.
Работают троллейбусные маршруты No1, No5, No6, No7, No10, No12, No16.
Троллейбусный маршрут No16 движется до площади Космической.
Читайте также:
Автор:
Войска РФ обстреляли Марганецкую и Никопольскую общины Днепропетровской области из…
В Днепре задержали подозрительного мужчину.
Котел взорвался из-за отключения электроэнергии.
В Закарпатье отец с сыном, оба из Днепропетровщины, едва не…
Войска РФ обстреляли Марганецкую и Никопольскую общины Днепропетровской области из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град". Захватчики атаковали населенные пункты региона этой ночью.
В Днепре задержали подозрительного мужчину.
Котел взорвался из-за отключения электроэнергии.
В Закарпатье отец с сыном, оба из Днепропетровщины, едва не утонули, переплывая реку на границе с Румынией.
Убегая из Херсона, российские оккупанты минировали все подряд. Враг оставлял взрывоопасные предметы даже в детских игрушках.
В четверг, 24 ноября, в Днепре по переулку Глиняный произошел пожар. Там огонь охватил двухэтажный жилой дом.
Зонт можно оставлять дома!
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» приостановило выплавку стали и производство проката. В работе остается ограниченное количество мощностей.
В Днепропетровской области запустили почти все водоканалы.
В сети показали, как вчера пассажиры метро выходили со станции, когда пропал свет.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!