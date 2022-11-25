У Дніпрі транспорт ходить за оперативними розкладами: маршрути

Незважаючи на усі складнощі із зібезпеченням міста електроенергією, робота транспорту налагоджена.

Слідкуйте за оперативними розкладами, адже можуть бути зміни.

Проте наразі працюють трамвайні маршрути №1, №5, №11, №17.

Трамвайний маршрут №5 рухається до Залізничного вокзалу через вулицю Леваневського.

Працюють тролейбусні маршрути №1, №5, №6, №7, №10, №12, №16.

Тролейбусний маршрут №16 рухається до площі Космічної.

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