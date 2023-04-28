В Днепре российская ракета убила в Днепре женщину и ребенка

Других подробностей Филатов не сообщил.

«Высокоточные» пид@расы снова убили в Днепре гражданских людей. Погибли молодая женщина и трехлетний ребенок», – написал он в Telegram.

В результате ракетного удара по Днепру погибли два человека. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

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