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В Днепре российская ракета убила в Днепре женщину и ребенка

Сегодня 06:15
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Россия атаковала Днепр ракетами.

Новости Днепра про В Днепре российская ракета убила в Днепре женщину и ребенка

В результате ракетного удара по Днепру погибли два человека. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.
 
«Высокоточные» пид@расы снова убили в Днепре гражданских людей. Погибли молодая женщина и трехлетний ребенок», – написал он в Telegram.

Новости Днепра про В Днепре российская ракета убила в Днепре женщину и ребенка

Других подробностей Филатов не сообщил.

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