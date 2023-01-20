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В Днепре работают все котельные: ситуация с теплом, водой и светом

Сегодня 10:00
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В Днепре с утра 20 января нет отключений водоснабжения и отопления.

Новости Днепра про В Днепре работают все котельные: ситуация с теплом, водой и светом

По состоянию на 6:00 в Днепре работают все повышающие насосные станции. Давление воды в кранах в норме, проблем с водоснабжением у жителей нет.

Все объекты теплоснабжения КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр» работают стабильно. Теплоснабжение в дома подается без остановок и перебоев.

Также в работе все районные, квартальные и домовые котельные КП Теплоэнерго. Работают и все теплораспределительные пункты.

Отключения электроэнергии на объектах теплоснабжения не зафиксированы. Продолжительность почасовых отключений длится от 3 до 5 часов. Стабилизационные графики будут действовать, пока наша область не превысит выделенные «Укрэнерго» лимиты. При чрезмерном потреблении электроэнергии будут введены аварийные отключения.

Днепрян просят уменьшить потребление электроэнергии, чтобы в Днепре и дальше действовали почасовые графики отключения света.

Восстановление графиков отключений позволило стабилизировать ситуацию с электроснабжением объектов тепло- и водоснабжения.

Узнать, когда по графику у вас должен выключить свет, можно по ссылкам:

За прошедшие сутки, 19 января, благодаря напряженной работе коммунальных служб было устранено 30 засоров на сетях водоотведения, а также ликвидировано 18 повреждений на сетях водоснабжения.

В течение ночи продолжались аварийные работы по ул. Рабочая, 75. Поэтому у жителей этого дома была прекращена подача тепла. Коммунальщики работали без отдыха, чтобы как можно быстрее устранить проблему. Пока теплоснабжение в доме 75 по ул. Рабочая уже восстановлена.

По заданию городского головы Бориса Филатова, все коммунальные службы Днепра имеют всю необходимую технику и материалы. Благодаря этому они могут быстро и качественно выполнять ремонт на коммунальных сетях.

На 6 утра никаких аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотвода нет.

Если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12
  • (095) 732-12-12
  • (096) 732-12-12
  • (073) 732-12-12

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Новости Днепра про В Днепре работают все котельные: ситуация с теплом, водой и светомУкраїнська Новости Днепра про В Днепре работают все котельные: ситуация с теплом, водой и светомРусский

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