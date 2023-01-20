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У Дніпрі працюють всі котельні: ситуація з теплом, водою та світлом

Сьогодні 10:00
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У Дніпрі зранку 20 січня немає відключень водопостачання та опалення.

Новости Днепра про У Дніпрі працюють всі котельні: ситуація з теплом, водою та світлом

Станом на 6:00 у Дніпрі працюють всі підвищувальні насосні станції. Тиск води в кранах в нормі, проблем з водопостачанням у мешканців немає. 

Всі об’єкти теплопостачання КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс-Дніпро» працюють стабільно. Теплопостачання в будинки подається без зупинок та перебоїв.

Також в роботі всі районні, квартальні та будинкові котельні КП «Теплоенерго». Працюють і всі тепло-розподільчі пункти. 

Відключень електроенергії на об’єктах теплопостачання не зафіксовано. Тривалість погодинних відключень триває від 3 до 5 годин. Стабілізаційні графіки будуть діяти доки наша область не перевищить виділені «Укренерго» ліміти. У випадку надмірного споживання електроенергії будуть введені аварійні відключення.

Дніпрян просять зменшити споживання електроенергії, аби у Дніпрі й надалі діяли погодинні графіки вимкнення світла.

Відновлення графіків відключень дало змогу стабілізувати ситуацію з електропостачанням об’єктів тепло-, та водопостачання.

Дізнатися, коли за графіком у вас мають вимкнути світло, можна за посиланнями:      

За минулу добу, 19 січня, завдяки напруженій роботі комунальних служб було усунуто 30 засмічень на мережах водовідведення, а також ліквідовано 18 пошкоджень на мережах водопостачання.

Протягом ночі тривали аварійні роботи на вул. Робоча, 75. Через це у мешканців цього будинку було припинено подачу тепла. Комунальники працювали без відпочинку, аби якнайшвидше усунути проблему.  Наразі теплопостачання в будинку 75 по вул. Робоча вже відновлено. 

За завданням міського голови Бориса Філатова всі комунальні служби Дніпра мають всю необхідну техніку та матеріали. Завдяки цьому вони можуть швидко та якісно виконувати будь-які ремонти на комунальних мережах.

Станом на 6 ранку жодних аварійних ситуацій на мережах водопостачання та водовідведення немає.

Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:    

  • (056) 732-12-12    
  • (095) 732-12-12    
  • (096) 732-12-12     
  • (073) 732-12-12

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Новости Днепра про У Дніпрі працюють всі котельні: ситуація з теплом, водою та світломУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі працюють всі котельні: ситуація з теплом, водою та світломРусский

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