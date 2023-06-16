В Днепре планируют перепрофилировать десятки школ: какие из них станут гимназиями и лицеями

В Днепре 56 школ перепрофилируют в гимназии и лицеи.

В Днепре некоторые школы станут лицеями и гимназиями. Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте Днепровского горсовета.

Продолжается реформа школьного образования, поэтому привычные для нас НПК и ООШ исчезнут. В то же время школы, которые предоставляют начальное образование для 1-4 классов, будут отдельными заведениями. Гимназии будут давать базовое среднее образование для 5-9 классов, а в лицеях дети получат профильное образование с 10 по 12 класс.

Поэтому учреждения, обеспечивающие получение начального, базового среднего и профильного среднего образования, перепрофилируют.

В Днепре хотят перепрофилировать на лицеи следующие школы:

«Учебно-воспитательный комплекс» Вальдорфская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней — детский сад” на Днепровский вальдорфский лицей;

«Специализированная средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением английского языка» на лингвистический лицей № 9 «Пробизнес”;

«Учебно-воспитательный комплекс № 12” общеобразовательное учебное заведение I степени — гимназия» на Днепровский лицей №12 «Интеллект”;

«Средняя общеобразовательная школа № 21» на Днепровский лицей № 21 «Перспектива”;

«Специализированная многопрофильная школа № 23 с углубленным изучением английского языка» на Днепровский полимовний лицей №23 ”Соборный»;

«Учебно-воспитательный комплекс № 61” общеобразовательное учебное заведение I-II ступеней — технико-экономический лицей» на Днепровский технико-экономический лицей № 61 ”Эрудит»;

«Учебно-воспитательный комплекс № 100” общеобразовательное учебное заведение I-II ступеней — лицей» на Днепровский лицей № 100 ”Лидер»;

«Средняя общеобразовательная школа № 123″ на Днепровский лицей №123 ”ТАНДЕМ»;

«Учебно-воспитательное объединение № 136″ классическая гимназия им. Кирилла и Мефодия — начальная школа-дошкольное учебное заведение-валеологический центр» на Днепровский лицей № 136 ”Синергос»;

«Учебно-воспитательное заведение № 144″ специализированная школа с углубленным изучением иврита, истории европейского народа, еврейских традиций — дошкольное учебное заведение (детский сад)» на Днепровский лицей №144;

«Учебно-воспитательный комплекс № 148“ специализированная школа — дошкольное учебное заведение (ясли-садик) ”Планета счастья“ на Днепровский лицей № 148 ”Планета счастья».

Еще 45 днепровских школ станут гимназиями, а некоторые изменят название. Полный список можно увидеть в документе ниже или ЗДЕСЬ. Заметим, что сейчас это только проект, поэтому окончательное решение будет принято на ближайшей сессии горсовета.

Напомним, ранее министр образования Оксен Лесной рассказал, когда школы перейдут на 12-летнюю учебу.

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