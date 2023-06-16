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  • В Днепре планируют перепрофилировать десятки школ: какие из них станут гимназиями и лицеями

В Днепре планируют перепрофилировать десятки школ: какие из них станут гимназиями и лицеями

Сегодня 10:25
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В Днепре 56 школ перепрофилируют в гимназии и лицеи.

Новости Днепра про В Днепре планируют перепрофилировать десятки школ: какие из них станут гимназиями и лицеями

В Днепре некоторые школы станут лицеями и гимназиями. Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте Днепровского горсовета.

Продолжается реформа школьного образования, поэтому привычные для нас НПК и ООШ исчезнут. В то же время школы, которые предоставляют начальное образование для 1-4 классов, будут отдельными заведениями. Гимназии будут давать базовое среднее образование для 5-9 классов, а в лицеях дети получат профильное образование с 10 по 12 класс.

Поэтому учреждения, обеспечивающие получение начального, базового среднего и профильного среднего образования, перепрофилируют.

В Днепре хотят перепрофилировать на лицеи следующие школы:

  • «Учебно-воспитательный комплекс» Вальдорфская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней — детский сад” на Днепровский вальдорфский лицей;
  • «Специализированная средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением английского языка» на лингвистический лицей № 9 «Пробизнес”;
  • «Учебно-воспитательный комплекс № 12” общеобразовательное учебное заведение I степени — гимназия» на Днепровский лицей №12 «Интеллект”;
  • «Средняя общеобразовательная школа № 21» на Днепровский лицей № 21 «Перспектива”;
  • «Специализированная многопрофильная школа № 23 с углубленным изучением английского языка» на Днепровский полимовний лицей №23 ”Соборный»;
  • «Учебно-воспитательный комплекс № 61” общеобразовательное учебное заведение I-II ступеней — технико-экономический лицей» на Днепровский технико-экономический лицей № 61 ”Эрудит»;
  • «Учебно-воспитательный комплекс № 100” общеобразовательное учебное заведение I-II ступеней — лицей» на Днепровский лицей № 100 ”Лидер»;
  • «Средняя общеобразовательная школа № 123″ на Днепровский лицей №123 ”ТАНДЕМ»;
  • «Учебно-воспитательное объединение № 136″ классическая гимназия им. Кирилла и Мефодия — начальная школа-дошкольное учебное заведение-валеологический центр» на Днепровский лицей № 136 ”Синергос»;
  • «Учебно-воспитательное заведение № 144″ специализированная школа с углубленным изучением иврита, истории европейского народа, еврейских традиций — дошкольное учебное заведение (детский сад)» на Днепровский лицей №144;
  • «Учебно-воспитательный комплекс № 148“ специализированная школа — дошкольное учебное заведение (ясли-садик) ”Планета счастья“ на Днепровский лицей № 148 ”Планета счастья».

Еще 45 днепровских школ станут гимназиями, а некоторые изменят название. Полный список можно увидеть в документе ниже или ЗДЕСЬ. Заметим, что сейчас это только проект, поэтому окончательное решение будет принято на ближайшей сессии горсовета.

Новости Днепра про В Днепре планируют перепрофилировать десятки школ: какие из них станут гимназиями и лицеями

Новости Днепра про В Днепре планируют перепрофилировать десятки школ: какие из них станут гимназиями и лицеями

Новости Днепра про В Днепре планируют перепрофилировать десятки школ: какие из них станут гимназиями и лицеями

Новости Днепра про В Днепре планируют перепрофилировать десятки школ: какие из них станут гимназиями и лицеями

Напомним, ранее министр образования Оксен Лесной рассказал, когда школы перейдут на 12-летнюю учебу.

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Новости Днепра про В Днепре планируют перепрофилировать десятки школ: какие из них станут гимназиями и лицеямиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре планируют перепрофилировать десятки школ: какие из них станут гимназиями и лицеямиРусский

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