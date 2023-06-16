В Днепре планируют перепрофилировать десятки школ: какие из них станут гимназиями и лицеями

В Днепре некоторые школы станут лицеями и гимназиями. Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте Днепровского горсовета.
Продолжается реформа школьного образования, поэтому привычные для нас НПК и ООШ исчезнут. В то же время школы, которые предоставляют начальное образование для 1-4 классов, будут отдельными заведениями. Гимназии будут давать базовое среднее образование для 5-9 классов, а в лицеях дети получат профильное образование с 10 по 12 класс.
Поэтому учреждения, обеспечивающие получение начального, базового среднего и профильного среднего образования, перепрофилируют.
В Днепре хотят перепрофилировать на лицеи следующие школы:
Еще 45 днепровских школ станут гимназиями, а некоторые изменят название. Полный список можно увидеть в документе ниже или ЗДЕСЬ. Заметим, что сейчас это только проект, поэтому окончательное решение будет принято на ближайшей сессии горсовета.
Напомним, ранее министр образования Оксен Лесной рассказал, когда школы перейдут на 12-летнюю учебу.
Читайте также:
Автор:
Приднепровск отличается от других жилмассивов Днепра тем, что тут есть…
В Днепре на день перекроют участок на проспекте Леси Украинки.
Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 16…
У Донецькій області 12 червня у бою від поранень несумісних…
Вблизи Павлограда отдыхающие откачали мужчину, который едва не утонул.
Приднепровск отличается от других жилмассивов Днепра тем, что тут есть все для работы и отдыха: лес, пляж, большое количество дач и много маленьких двухэтажных домов, где до сих пор живут люди. Первые жители появились в Приднепровске в конце 1950-х годов.…
Теперь Воздушные силы тоже будут сообщать о пусках ракет и угрозе с воздуха для областей.
Сегодня рано утром в реке Днепр в Каменском обнаружили тело человека.
В Днепре на день перекроют участок на проспекте Леси Украинки.
Он самостоятельно обратился к соцработникам
Нападавшего задержали.
Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 16 июня, составили 590 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 218500 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 танков и 19 артсистем.
У Донецькій області 12 червня у бою від поранень несумісних із життям загинув солдат Будковий Сергій Федорович.
Этой ночью агрессор снова атаковал Никопольский район.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!