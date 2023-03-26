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В Днепре пассажир прострелил себе палец, пока ехал в такси

Сегодня 09:05
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В Днепре 65-летний мужчина прострелил свой палец, когда ехал в такси.
Новости Днепра про В Днепре пассажир прострелил себе палец, пока ехал в такси

фото условное

Инцидент произошел вечером 24 марта. В полицию позвонил таксист, который рассказал, что во время поездки в его авто пассажир отстрелил себе палец, об этом сообщает «Репортер».

Патрульные остановили указанное такси на улице Батумской. По словам водителя, пассажир, которого он вез по указанному адресу, во время поездки сидел на заднем сиденье. В какой-то момент он достал из своей сумки предмет визуально похожий на пистолет и стал рассматривать его. Через несколько минут таксист услышал звук выстрела. Как оказалось позже, мужчина прострелил себе палец левой руки.

Полицейские обыскали салон такси и обнаружили пистолет и магазин с боевыми патронами. На место вызвали следственно-оперативную группу. 65-летний пассажир от медицинской помощи отказался.

Правоохранители выясняют все обстоятельства дела.

Новости Днепра про В Днепре пассажир прострелил себе палец, пока ехал в такси

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