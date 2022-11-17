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  • В Днепре некоторые транспортные маршруты временно не работают, а жилой массив «Победа-6» остался без воды

В Днепре некоторые транспортные маршруты временно не работают, а жилой массив «Победа-6» остался без воды

Сегодня 09:30
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Из-за отключения напряжения по одному из участков трамвайного маршрута №11 его движение временно приостановлено.

Новости Днепра про В Днепре некоторые транспортные маршруты временно не работают, а жилой массив «Победа-6» остался без воды

Также из-за террористических действий агрессора временно приостановлена ​​работа троллейбусных маршрутов №19 и Б.

Приостановлена ​​работа автобусных маршрутов №№ 34, 87А, 87Б, 106, 146А, 146Б, 155.

В Днепре на жилом массиве Победа-6 исчезло водоснабжение.

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