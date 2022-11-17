В Днепре некоторые транспортные маршруты временно не работают, а жилой массив «Победа-6» остался без воды

В Днепре на жилом массиве Победа-6 исчезло водоснабжение.

Также из-за террористических действий агрессора временно приостановлена ​​работа троллейбусных маршрутов №19 и Б.

Из-за отключения напряжения по одному из участков трамвайного маршрута №11 его движение временно приостановлено.

В Днепре маленький комочек счастья нуждается в помощи. У него…

Российские войска обстреляли Днепр. Зафиксировано несколько попаданий в два инфраструктурных…

Сегодня утром во время тревоги жители Днепра слышали взрывы.

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