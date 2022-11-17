В Днепре некоторые транспортные маршруты временно не работают, а жилой массив «Победа-6» остался без воды

Также из-за террористических действий агрессора временно приостановлена работа троллейбусных маршрутов №19 и Б.
Приостановлена работа автобусных маршрутов №№ 34, 87А, 87Б, 106, 146А, 146Б, 155.
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