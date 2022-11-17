У Дніпрі деякі транспортні маршрути тимчасово не працюють, а жилий масив Перемога-6 залишився без води

Через вимкнення напруги по одній з ділянок трамвайного маршруту №11 його рух тимчасово призупинено.

Також через терористичні дії агресора тимчасово призупинено роботу тролейбусних маршрутів №19 та Б.

Призупинено роботу автобусних маршрутів №№ 34, 87А, 87Б, 106, 146А, 146Б, 155.

У Дніпрі на жилому масиві Перемога-6 зникло водопостачання.

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