В Днепре курсанты спасли крошечного замерзшего совенка (ФОТО)

Днепровские курсанты спасли маленькое совенко.

Об этом сообщили на странице Днепропетровского государственного университета внутренних дел.

Трогательную историю рассказали курсанты, которые спасли замерзшего совенка. По словам первокурсника Александра Шевченко, они с одногруппниками убирали территорию университета, когда увидели под елкой маленького птенца.

Совенок выпал из гнезда и не мог взлететь. Птичка лежала под елкой с расправленными крыльями и не знала, что делать. Курсанты отнесли пернатого в казарму и отогрели. Ребята накормили и напоили беднягу.

Пока что жизни птенца ничего не угрожает – совенок передали волонтерам для осмотра и последующего размещения на территории птицефермы, где животные обеспечат надлежащий уход.

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