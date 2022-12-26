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В Днепре курсанты спасли крошечного замерзшего совенка (ФОТО)

Сегодня 12:19
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Днепровские курсанты спасли маленькое совенко.

Новости Днепра про В Днепре курсанты спасли крошечного замерзшего совенка (ФОТО)

Об этом сообщили на странице Днепропетровского государственного университета внутренних дел.

Трогательную историю рассказали курсанты, которые спасли замерзшего совенка. По словам первокурсника Александра Шевченко, они с одногруппниками убирали территорию университета, когда увидели под елкой маленького птенца.

Совенок выпал из гнезда и не мог взлететь. Птичка лежала под елкой с расправленными крыльями и не знала, что делать. Курсанты отнесли пернатого в казарму и отогрели. Ребята накормили и напоили беднягу.

Новости Днепра про В Днепре курсанты спасли крошечного замерзшего совенка (ФОТО)

Пока что жизни птенца ничего не угрожает – совенок передали волонтерам для осмотра и последующего размещения на территории птицефермы, где животные обеспечат надлежащий уход.

Новости Днепра про В Днепре курсанты спасли крошечного замерзшего совенка (ФОТО)

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