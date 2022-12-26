У Дніпрі курсанти врятували крихітне змерзле совеня (ФОТО)

Дніпровські курсанти врятували маленьке совеня.

Про це повідомили на сторінці Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Зворушливу історію розповіли курсанти, які врятували змерзле совеня. За словами першокурсника Олександра Шевченко, вони з одногрупниками прибирали територію університету, коли побачили під ялинкою маленьке пташеня.

Совенятко випало із гнізда та не могло злетіти. Пташка лежала під ялинкою із розправленими крилами та не знала що робити. Курсанти віднесли пернатого в казарму та відігріли. Хлопці нагодували та напоїли бідосю.

Наразі життю пташеняти нічого не загрожує – совеня передали волонтерам для огляду і подальшого розміщення на території птахоферми, де тваринці забезпечать належний догляд.

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