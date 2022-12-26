Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі курсанти врятували крихітне змерзле совеня (ФОТО)

Сьогодні 12:19
просмотров

Дніпровські курсанти врятували маленьке совеня.

Новости Днепра про У Дніпрі курсанти врятували крихітне змерзле совеня (ФОТО)

Про це повідомили на сторінці Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Зворушливу історію розповіли курсанти, які врятували змерзле совеня. За словами першокурсника Олександра Шевченко, вони з одногрупниками прибирали територію університету, коли побачили під ялинкою маленьке пташеня.

Совенятко випало із гнізда та не могло злетіти. Пташка лежала під ялинкою із розправленими крилами та не знала що робити. Курсанти віднесли пернатого в казарму та відігріли. Хлопці нагодували та напоїли бідосю.

Новости Днепра про У Дніпрі курсанти врятували крихітне змерзле совеня (ФОТО)

Наразі життю пташеняти нічого не загрожує – совеня передали волонтерам для огляду і подальшого розміщення на території птахоферми, де тваринці забезпечать належний догляд.

Новости Днепра про У Дніпрі курсанти врятували крихітне змерзле совеня (ФОТО)

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі курсанти врятували крихітне змерзле совеня (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі курсанти врятували крихітне змерзле совеня (ФОТО)Русский

Автор:


#курсанты #новини Дніпра #совеня
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Наверх