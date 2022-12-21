В Днепре автомобильные вандалы «переехали» в другой район и снова портят машины

Жители Днепра снова жалуются на вандалов, которые ночью обливают их машины кислотой. Раньше от их рук страдали автомобилисты на Слобожанском проспекте, а теперь хулиганы перебрались на другой конец города.
По словам днепрян, сегодня ночью на жилом массиве Красный Камень серной кислотой облили около 20 машин. Кто мстит владельцам автомобилей до сих пор неизвестно. Активизировались хулиганы после того, как в Днепре почти исчезло уличное освещение из-за экономии энергоресурсов. Вандалы воспользовались этой ситуацией и начали кошмарить автомобилистов.
Кроме этого, этой ночью, в другой части города, на жилом массиве Тополь, из автомобилей кто-то слил бензин.
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