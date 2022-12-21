У Дніпрі автомобільні вандали “переїхали” в інший район і знову псують машини

Дніпровські "кислотні" вандали переїхали в інший район.

Мешканці Дніпра знову скаржаться на вандалів, які вночі обливають їх автівки кислотою. Раніше від їх рук потерпали автомобілісти на Слобожанському проспекті, а тепер хулігани перебралися на інших кінець міста.

За словами дніпрян, сьогодні вночі на житловому масиві Червоний Камінь сірною кислотою облили близько 20 машин. Хто мститься власникам автомобілів досі невідомо. Активізувалися хулігани після того, як в Дніпрі майже зникло вуличне освітлення, через економію енергоресурсів. Вандали скористалися цією ситуацією та почали кошмарити автомобілістів.

Крім цього, цієї ночі, в інший частині міста, на житловому масиві Тополя, з автомобілів хтось злив бензин.

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