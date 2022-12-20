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У Дніпрі та області розшукують зниклого Сергія Соколова

Сьогодні 21:15
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У Дніпрі та області розшукують зниклого безвісти 29-річного Сергія Андрійовича Соколова.

Новости Днепра про У Дніпрі та області розшукують зниклого Сергія Соколова

Чоловік 19 грудня вийшов із дому у Дніпрі та попрямував до села Чернявщина Дніпропетровської області. У селі його бачили, після цього зв’язок із ним обірвався.

 

Якщо вам що-небудь відомо про його місцезнаходження, зателефонуйте за номерами 0977944836 (мама) або 0968237194 (сестра).

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Новости Днепра про У Дніпрі та області розшукують зниклого Сергія СоколоваУкраїнська

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