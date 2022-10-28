В бою за Украину погиб 44-летний воин из Днепропетровской области

Мужчину мобилизовали в марте. Он был главным сержантом пехотного взвода пехотной роты 96 отдельного пехотного батальона.
Об этом сообщают в Каменской районной государственной администрации.
У Александра остались жена, мать и дети.
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