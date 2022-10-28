У бою за Україну загинув 44-річний воїн з Дніпропетровської області

Чоловіка мобілізували в березні. Він був головним сержантом піхотного взводу піхотної роти 96-го окремого піхотного батальйону.
Про це повідомляють в Кам’янській районній державній адміністрації.
У Олександра залишились дружина, мати та діти.
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