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У бою за Україну загинув 44-річний воїн з Дніпропетровської області

Сьогодні 06:45
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Поблизу Ольгиного Бериславського району Херсонської області, у бою проти окупантів загинув Олександр Бап. Йому було 44 роки.

Новости Днепра про У бою за Україну загинув 44-річний воїн з Дніпропетровської області

Чоловіка мобілізували в березні. Він був головним сержантом піхотного взводу піхотної роти 96-го окремого піхотного батальйону.

Про це повідомляють в Кам’янській районній державній адміністрації. 

У Олександра залишились дружина, мати та діти. 

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Новости Днепра про У бою за Україну загинув 44-річний воїн з Дніпропетровської областіУкраїнська Новости Днепра про У бою за Україну загинув 44-річний воїн з Дніпропетровської областіРусский

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