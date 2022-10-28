У бою за Україну загинув 44-річний воїн з Дніпропетровської області

Поблизу Ольгиного Бериславського району Херсонської області, у бою проти окупантів загинув Олександр Бап. Йому було 44 роки.

Чоловіка мобілізували в березні. Він був головним сержантом піхотного взводу піхотної роти 96-го окремого піхотного батальйону.

Про це повідомляють в Кам’янській районній державній адміністрації.

У Олександра залишились дружина, мати та діти.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: