Уже написала предсмертную записку: в Днепре патрульные спасли 29-летнюю девушку от суицида

В Днепре патрульные спасли девушку, которая хотела совершить самоубийство.

В ночь на 31 декабря львовским полицейским позвонил взволнованный мужчина и рассказал, что его 29-летняя знакомая может покончить с собой. По его словам, она была в удрученном состоянии, а раньше у нее диагностировали психические расстройства, пишет Репортер. Девушка живет в Днепре, поэтому полицейские обратились к своим днепровским коллегам.

Патрульные связались с девушкой, чтобы проверить информацию. Она заверила правоохранителей, что у нее все хорошо и их помощь не нужна. Однако полицейские не поверили днепрянке и решили навестить девушку.

Дверь квартиры им открыла 29-летняя днепрянка. На ее одежде были красные пятна, а на полу лужа крови. На левой руке виднелись непонятные порезы.

Днепрянка отвечала патрульным, пытавшимся поговорить с ней, но конкретных ответов не давала и чувствовала себя плохо. Позже она рассказала, что наложила себе жгут, а потом ранила себя иглой, чтобы стекала кровь. Она также подтвердила информацию о том, что имеет психические расстройства и лечится у психотерапевта, но в настоящее время лекарства не принимает.

В квартире также была найдена предсмертная записка.

На место вызвали скорую, чтобы медики осмотрели девушку. В госпитализации не было необходимости, однако на место вызвали психиатрическую бригаду.

Отметим, что не следует игнорировать депрессивные состояния своих близких. Если возникла такая потребность, за психологической помощью следует обратиться за такими номерами.

376-53-83, 748-07-39 – Дніпропетровський центр соціально-психологічної допомоги;

767-18-41 – телефон довіри при Дніпровському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

753-42-61 – кризовий центр Дніпропетровської клінічної психіатричної лікарні;

753-44-96 – номер реєстратури психіатричної лікарні;

0800-505-085 – гаряча лінія психологічної допомоги Дніпропетровської ОДА (працює з 14:00 до 18:00).

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