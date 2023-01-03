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Уже написала передсмертну записку: у Дніпрі патрульні врятували 29-річну дівчину від суїциду

Сьогодні 15:36
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У Дніпрі патрульні врятували дівчину, яка хотіла скоїти самогубство.

Новости Днепра про Уже написала передсмертну записку: у Дніпрі патрульні врятували 29-річну дівчину від суїциду

У ніч на 31 грудня львівським поліціянтам зателефонував схвильований чоловік та розповів, що його 29-річна знайома може накласти на себе руки. За його словами, вона була в пригніченому стані, а раніше в неї діагностували психічні розлади, пише Репортер. Дівчина живе в Дніпрі, тому поліціянти звернулися до своїх дніпровських колег.

Патрульні зв’язалися з дівчиною, щоб перевірити інформацію. Вона запевнила правоохоронців, що в неї все добре та їхня допомога не потрібна. Проте поліціянти не повірили дніпрянці та вирішили провідати дівчину.

Двері квартири їм відчинили 29-річна дніпрянка. На одязі дівчини були червоні плями, а на підлозі калюжа крові. На лівій руці виднілися незрозумілі порізи.

Дніпрянка відповідала патрульним, які намагалися поговорити з нею, але конкретних відповідей не давала та почувала себе погано. Пізніше вона розповіла, що наклала собі жгут на поранила себе голкою, щоб стікала кров. Вона також підтвердила інформацію про те, що має психічні розлади та лікується у психотерапевта, але на даних час ліки не приймає.

У квартирі також знайшли передсмертну записку.

На місце викликали швидку, щоб медики оглянули дівчину. В шпиталізації необхідності не було, проте на місце викликали психіатричну бригаду.

Зазначимо, що не потрібно ігнорувати депресивні стани своїх близьких. Якщо виникла така потреба, за психологічною допомогою треба звернутися за такими номерами.

  • 376-53-83, 748-07-39 – Дніпропетровський центр соціально-психологічної допомоги;
  • 767-18-41 – телефон довіри при Дніпровському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
  • 753-42-61 – кризовий центр Дніпропетровської клінічної психіатричної лікарні;
  • 753-44-96 – номер реєстратури психіатричної лікарні
  • 0800-505-085 – гаряча лінія психологічної допомоги Дніпропетровської ОДА (працює з 14:00 до 18:00).

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Новости Днепра про Уже написала передсмертну записку: у Дніпрі патрульні врятували 29-річну дівчину від суїцидуУкраїнська Новости Днепра про Уже написала передсмертну записку: у Дніпрі патрульні врятували 29-річну дівчину від суїцидуРусский

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