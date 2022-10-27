Успех в единстве: Лукашук рассказал о ситуации в регионе

«Днепропетровская область вновь оказалась под ударом: во второй половине дня оккупационные войска РФ из РСЗО обстреляли Никополь. Жертв нет.
В других частях региона день был спокойным.
Днепропетровская область продолжает работать на Победу. Едедневно каждый находится на своих местах. Успех в единстве», — написал Лукашук.
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