Успех в единстве: Лукашук рассказал о ситуации в регионе

Днепропетровская область продолжает работать на Победу. Едедневно каждый находится на своих местах. Успех в единстве», — написал Лукашук.

В других частях региона день был спокойным.

«Днепропетровская область вновь оказалась под ударом: во второй половине дня оккупационные войска РФ из РСЗО обстреляли Никополь. Жертв нет.

Полномасштабное военное вторжение Российской Федерации в Украину, 246 дней подходит к концу.

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