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Успех в единстве: Лукашук рассказал о ситуации в регионе

Сегодня 21:15
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Полномасштабное военное вторжение Российской Федерации в Украину, 246 дней подходит к концу.

Новости Днепра про Успех в единстве: Лукашук рассказал о ситуации в регионе

«Днепропетровская область вновь оказалась под ударом: во второй половине дня оккупационные войска РФ из РСЗО обстреляли Никополь. Жертв нет.

В других частях региона день был спокойным.

Днепропетровская область продолжает работать на Победу. Едедневно каждый находится на своих местах. Успех в единстве», — написал Лукашук.

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Новости Днепра про Успех в единстве: Лукашук рассказал о ситуации в регионеУкраїнська Новости Днепра про Успех в единстве: Лукашук рассказал о ситуации в регионеРусский

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