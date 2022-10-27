Успіх – в єдності: Лукашук розповів про ситуацію в області

“Дніпропетровщина знову опинилася під ударом: пообіді окупаційні війська рф з РСЗВ вдарили по Нікополю. Минулося без жертв.
В інших куточках області день був тихим.
Дніпропетровщина продовжує працювати на Перемогу. Кожного дня, кожен на своєму місці. Успіх – в єдності”, написав Лукашук.
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