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  • Укрывались на балконе от едкого дыма: на Днепропетровщине спасли маму с тремя детьми (ВИДЕО)

Укрывались на балконе от едкого дыма: на Днепропетровщине спасли маму с тремя детьми (ВИДЕО)

Сегодня 10:22
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В Павлограде горел двухэтажный частный дом.

Новости Днепра про Укрывались на балконе от едкого дыма: на Днепропетровщине спасли маму с тремя детьми (ВИДЕО)

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Сообщение о пожаре в Павлограде поступило спасателям в три ночи. Приехав на вызов, они увидели женщину с детьми, которые прятались от едкого дыма на балконе второго этажа. Чрезвычайники помогли маме и малышам спуститься вниз.

Возгорание возникло на первом этаже двухэтажного дома. Через полчаса пожар удалось потушить. 39-летнюю маму и троих мальчиков: 14, 13 и 3 лет отправили в больницу для обследования.

Огнем уничтожено домашнее имущество в комнате дома на площади 10 кв. Спасатели опубликовали видео спасения.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Днепропетровщине на ходу загорелся BMW.

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Новости Днепра про Укрывались на балконе от едкого дыма: на Днепропетровщине спасли маму с тремя детьми (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Укрывались на балконе от едкого дыма: на Днепропетровщине спасли маму с тремя детьми (ВИДЕО)Русский

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