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  • Ховалися на балконі від їдкого диму: на Дніпропетровщині врятували маму з трьома дітьми (ВІДЕО)

Ховалися на балконі від їдкого диму: на Дніпропетровщині врятували маму з трьома дітьми (ВІДЕО)

Сьогодні 10:22
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У Павлограді горів двоповерховий приватний будинок.

Новости Днепра про Ховалися на балконі від їдкого диму: на Дніпропетровщині врятували маму з трьома дітьми (ВІДЕО)

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області. 

Повідомлення про пожежу в Павлограді надійшло рятувальникам о третій ночі. Приїхавши на виклик, вони побачили жінку з дітьми, які ховалися від їдкого диму на балконі другого поверху. Надзвичайники допомогли мамі та малечі спуститися вниз. 

Займання виникло на першому поверсі двоповерхового будинку. Через пів години пожежу вдалося загасити. 39-річну маму та трьох хлопчиків: 14, 13 та 3 років відправили до лікарні для обстеження. 

Вогнем знищено домашнє майно в кімнаті будинку на площі 10 кв.м. Рятувальники опублікували відео порятунку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині на ходу загорівся BMW.

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Новости Днепра про Ховалися на балконі від їдкого диму: на Дніпропетровщині врятували маму з трьома дітьми (ВІДЕО)Українська

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