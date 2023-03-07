Ховалися на балконі від їдкого диму: на Дніпропетровщині врятували маму з трьома дітьми (ВІДЕО)

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області.
Повідомлення про пожежу в Павлограді надійшло рятувальникам о третій ночі. Приїхавши на виклик, вони побачили жінку з дітьми, які ховалися від їдкого диму на балконі другого поверху. Надзвичайники допомогли мамі та малечі спуститися вниз.
Займання виникло на першому поверсі двоповерхового будинку. Через пів години пожежу вдалося загасити. 39-річну маму та трьох хлопчиків: 14, 13 та 3 років відправили до лікарні для обстеження.
Вогнем знищено домашнє майно в кімнаті будинку на площі 10 кв.м. Рятувальники опублікували відео порятунку.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині на ходу загорівся BMW.
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