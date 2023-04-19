Ударил более 10 раз: в Кривом Роге ссора закончилась убийством

Злоумышленника задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Пенсионера госпитализировали в больницу, где от полученных травм он скончался.

Во дворе одного из частных домов в Терновском районе между двумя мужчинами возник конфликт

Продолжаются ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку, — Генштаб Украинские военнослужащие уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов, а самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку в Донецкой области. просмотров

Договорились: Польша согласилась разблокировать транзит агропродукции из Украины Украина и Польша во время переговоров во вторник достигли взаимопонимания по вопросу транзита украинской сельхозпродукции зерна по польской территории после того, как Варшава прекратила его вместе с запретом на импорт. просмотров

Борис Филатов принял участие в панихиде в память о погибших украинских воинах На одном из кладбищ провели большую панихиду и почтили память павших защитников Украины в войне с рф. просмотров