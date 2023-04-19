Ударил более 10 раз: в Кривом Роге ссора закончилась убийством

Мужчина нанес своему 63-летнему знакомому более 10 ударов.
Пенсионера госпитализировали в больницу, где от полученных травм он скончался.
Злоумышленника задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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