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Ударил более 10 раз: в Кривом Роге ссора закончилась убийством

Сегодня 07:15
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Во дворе одного из частных домов в Терновском районе между двумя мужчинами возник конфликт

Новости Днепра про Ударил более 10 раз: в Кривом Роге ссора закончилась убийством

Мужчина нанес своему 63-летнему знакомому более 10 ударов.

Пенсионера госпитализировали в больницу, где от полученных травм он скончался. 

Злоумышленника задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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