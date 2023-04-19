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Вдарив більше 10 разів: у Кривому Розі сварка закінчилась вбивством

Сьогодні 07:15
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У дворі одного з приватних будинків у Тернівському районі між двома чоловіками виник конфлікт.

Новости Днепра про Вдарив більше 10 разів: у Кривому Розі сварка закінчилась вбивством

Чоловік завдав своєму 63-річному знайомому понад 10 ударів. 

Пенсіонера госпіталізували до лікарні, де від отриманих травм він помер.

Зловмисника затримали та повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Новости Днепра про Вдарив більше 10 разів: у Кривому Розі сварка закінчилась вбивствомУкраїнська Новости Днепра про Вдарив більше 10 разів: у Кривому Розі сварка закінчилась вбивствомРусский

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