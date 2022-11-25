У Днепре продолжают устанавливать цистерны с водой

Из-за вражеского обстрела городской инфраструктуры Днепра в областном центре заранее подготовились к тому, что могут быть проблемы с водоснабженим. Поэтому городские власти устанавливают пластиковые емкости с технической водой в каждом микрорайоне в правобережной части города.

Еще один резервуар для воды был зафиксирован на улице Кедриной, 57, в школьном дворе 34.

Емкости с технологической водой имеют объем 2 200 литров. Всего таких баррелей планируется около 100 единиц.

Они будут размещены равномерно по доступности жителей и в местах, определяемых районными администрациями.

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