У Днепре продолжают устанавливать цистерны с водой

Еще один резервуар для воды был зафиксирован на улице Кедриной, 57, в школьном дворе 34.
Емкости с технологической водой имеют объем 2 200 литров. Всего таких баррелей планируется около 100 единиц.
Они будут размещены равномерно по доступности жителей и в местах, определяемых районными администрациями.
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