У Дніпрі продовжують встановлювати цистерни з водою

Через ворожі обстріли міської інфраструктури Дніпра в обласному центрі заздалегідь підготувалися до того, що можливим буде припинення водопостачання. Відтак міська влада встановлює в кожному мікрорайоні на правобережної частини міста пластикові цистерни з технічною водою.

Ще одні ємності для води були зафіксовані за адресою Кедріна, 57, у дворі школи 34.

Місткості з технічною водою мають об’єм у 2 200 літрів. Загалом таких бочок планують становити близько 100 одиниць.

Розміщуватимуться вони рівномірно у доступності мешканців та на локаціях, які визначені районними адміністраціями.

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