У Дніпрі продовжують встановлювати цистерни з водою

Ще одні ємності для води були зафіксовані за адресою Кедріна, 57, у дворі школи 34.
Місткості з технічною водою мають об’єм у 2 200 літрів. Загалом таких бочок планують становити близько 100 одиниць.
Розміщуватимуться вони рівномірно у доступності мешканців та на локаціях, які визначені районними адміністраціями.
Читайте також:
Автор:
Поліція запрошує громадян погрітися у відділках.
У Дніпрі через знеструмлення зупиниться весь електротранспорт.
У Дніпрі розповіли, де будуть свердловини з водою на лівому…
У Дніпрі усіма силами намагаються вирішити проблему із водопостачання. У…