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У Дніпрі продовжують встановлювати цистерни з водою

Сьогодні 15:30
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Через ворожі обстріли міської інфраструктури Дніпра в обласному центрі заздалегідь підготувалися до того, що можливим буде припинення водопостачання. Відтак міська влада встановлює в кожному мікрорайоні на правобережної частини міста пластикові цистерни з технічною водою.

Новости Днепра про У Дніпрі продовжують встановлювати цистерни з водою

Ще одні ємності для води були зафіксовані за адресою Кедріна, 57, у дворі школи 34.

Місткості з технічною водою мають об’єм у 2 200 літрів. Загалом таких бочок планують становити близько 100 одиниць.

Розміщуватимуться вони рівномірно у доступності мешканців та на локаціях, які визначені районними адміністраціями.

Новости Днепра про У Дніпрі продовжують встановлювати цистерни з водою

Новости Днепра про У Дніпрі продовжують встановлювати цистерни з водою

 

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