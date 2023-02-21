Тюрьма вместо прибыли: в Новомосковском районе мужчина торговал оружием и боеприпасами

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.
39-летний местный житель был задержан с поличным после продажи автомата Калашникова, снаряжённого магазином с патронами.
Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли две гранаты с запалами и 30 патронов калибра 5,45.
Установлено, что ранее фигурант уже был судим за имущественные преступления.
Читайте также:
Автор:
21 февраля в 01:38 в Службу спасения «101» поступило сообщение…
Сегодня, 21 февраля, Днепр снабжен светом, теплом и водой.
Украинские военные продолжают уничтожать российских окупантов. Наши защитники 20 февраля…
В Днепре, сегодня, 21 февраля, все трамвайные и троллейбусные маршруты…
21 февраля в 01:38 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Бориса Джонсона города Покров Никопольского района, горит квартира и четвертом этаже пятиэтажного жилого дома.
Сегодня, 21 февраля, Днепр снабжен светом, теплом и водой.
Украинские военные продолжают уничтожать российских окупантов. Наши защитники 20 февраля отбили атаки врага в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
В Днепре, сегодня, 21 февраля, все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию.
В январе власти Германии запустили бесплатный гуманитарный поезд для украинских беженцев, который перевозит их из города Перемышль в Ганновер. Планировалось, что поезд будет курсировать до февраля, но на днях было объявлено, что бесплатные рейсы для украинцев будут доступны также еще…
Защищая свободу и независимость Украины, во время выполнения боевой задачи погиб 21-летний Сергей Герасимов из Днепропетровской области.
Обязательно захватите с собой зонт!
В Днепре коронавирус выявили у 27 человек за минувшие сутки.
В Павлограде Днепропетровской области женщина пришла проведать своего квартиранта и нашла его мертвым. В квартире в этот момент находился убийца мужчины, который кинулся на хозяйку.
Оккупанты продолжают обстрелы гражданских объектов в Херсонской области, а ВСУ атаковали районы сосредоточения личного состава и военной техники РФ.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!