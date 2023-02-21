Тюрьма вместо прибыли: в Новомосковском районе мужчина торговал оружием и боеприпасами

В Новомосковском районе полицейские поймали торговца оружием и боеприпасами.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

39-летний местный житель был задержан с поличным после продажи автомата Калашникова, снаряжённого магазином с патронами.

Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли две гранаты с запалами и 30 патронов калибра 5,45.

Установлено, что ранее фигурант уже был судим за имущественные преступления.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

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