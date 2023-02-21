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Німеччина продовжила безкоштовний проїзд для українських біженців

Сьогодні 07:15
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У січні влада Німеччини запустила безкоштовний гуманітарний потяг для українських біженців, який перевозить їх із міста Перемишль до Ганновера. Планувалося, що поїзд курсуватиме до лютого, але днями було оголошено, що безкоштовні рейси для українців будуть доступні ще й у березні.

Новости Днепра про Німеччина продовжила безкоштовний проїзд для українських біженців

У Telegram-каналі “Пшемисль – Ганновер Месе гуманітарний поїзд” з’явилася інформація про те, що поїзд відправлятиметься із сусідньої країни по непарним датам в березні. Дорогою передбачена лише одна транзитна зупинка – у Франкфурті-на-Одері. У зворотному напрямку до Польщі поїзд їхатиме без пасажирів.

Графік руху поїзда на березень 2023:

  • Перемишль – відправлення о 22:30;
  • Франкфурт-на-Одері (транзитна зупинка) – 10:00 (-1 год);
  • Ганновер Messe/Laatzen – 16:00 (-1 год).

Жодних квитків на гуманітарний поїзд купувати не потрібно, тому що рейси безкоштовні, за рахунок Німеччини. Тому, якщо комусь запропонують купити квиток, то треба знати, що це аферисти.

Ті, хто хоче виїхати до Німеччини з метою евакуації, мають прибути на платформу у потрібний час. На місці є волонтери та працівники Червоного Хреста, яким можна поставити потрібні запитання.

При посадці діє пріоритет: спочатку в поїзд заходять люди з браслетами від польського Червоного Хреста, потім сім’ї з дітьми, люди похилого віку та люди з інвалідністю, а потім усі інші біженці.

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Новости Днепра про Німеччина продовжила безкоштовний проїзд для українських біженцівУкраїнська Новости Днепра про Німеччина продовжила безкоштовний проїзд для українських біженцівРусский

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