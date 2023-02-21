Тюрма замість прибутку: у Новомосковському районі чоловік торгував зброєю та боєприпасами

У Новомосковському районі поліцейські спіймали торговця зброєю та боєприпасами.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

39-річного місцевого жителя було затримано на місці злочину після продажу автомата Калашнікова, спорядженого магазином з патронами.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили дві гранати з запалами та 30 набоїв калібру 5,45.

Встановлено, що раніше фігурант уже був засуджений за майнові злочини.

Зловмисникові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами).

Читайте також:

Українська Русский

Автор: