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  • Тюрма замість прибутку: у Новомосковському районі чоловік торгував зброєю та боєприпасами

Тюрма замість прибутку: у Новомосковському районі чоловік торгував зброєю та боєприпасами

Сьогодні 10:00
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У Новомосковському районі поліцейські спіймали торговця зброєю та боєприпасами.

Новости Днепра про Тюрма замість прибутку: у Новомосковському районі чоловік торгував зброєю та боєприпасами

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

39-річного місцевого жителя було затримано на місці злочину після продажу автомата Калашнікова, спорядженого магазином з патронами.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили дві гранати з запалами та 30 набоїв калібру 5,45.

Встановлено, що раніше фігурант уже був засуджений за майнові злочини.

Зловмисникові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами).

Новости Днепра про Тюрма замість прибутку: у Новомосковському районі чоловік торгував зброєю та боєприпасами

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Новости Днепра про Тюрма замість прибутку: у Новомосковському районі чоловік торгував зброєю та боєприпасамиУкраїнська Новости Днепра про Тюрма замість прибутку: у Новомосковському районі чоловік торгував зброєю та боєприпасамиРусский

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