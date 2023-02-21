Тюрма замість прибутку: у Новомосковському районі чоловік торгував зброєю та боєприпасами

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.
39-річного місцевого жителя було затримано на місці злочину після продажу автомата Калашнікова, спорядженого магазином з патронами.
Під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили дві гранати з запалами та 30 набоїв калібру 5,45.
Встановлено, що раніше фігурант уже був засуджений за майнові злочини.
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