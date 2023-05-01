Стоит ли делать запасы: ситуация в Днепре с водой на утро

По состоянию на утро 1 мая для проведения работ на внутридомовых сетях по просьбе ЖЭКа прекращено водоснабжение по улице Степана Бандеры, 12.
Водоснабжение будет восстановлено сразу после завершения работ.
За прошедшие сутки, 30 апреля, благодаря напряженной работе коммунальных служб было устранено 25 засоров на канализационных сетях водоотвода, а также ликвидировано 6 повреждений на сетях водоснабжения.
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