Стоит ли делать запасы: ситуация в Днепре с водой на утро

Утром все повышающие насосные станции и насосно-фильтровальные станции работают в обычном режиме. Они полностью обеспечивают подачу воды в дома днепрян.

По состоянию на утро 1 мая для проведения работ на внутридомовых сетях по просьбе ЖЭКа прекращено водоснабжение по улице Степана Бандеры, 12.

Водоснабжение будет восстановлено сразу после завершения работ.

За прошедшие сутки, 30 апреля, благодаря напряженной работе коммунальных служб было устранено 25 засоров на канализационных сетях водоотвода, а также ликвидировано 6 повреждений на сетях водоснабжения.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: