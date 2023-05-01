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Чи варто робити запаси: ситуація у Дніпрі із водою на ранок

Сьогодні 09:30
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Станом на ранок всі підвищувальні насосні станції та насосно-фільтрувальні станції працюють у звичному режимі. Вони повністю забезпечують подачу води у будинки дніпрян.

Новости Днепра про Чи варто робити запаси: ситуація у Дніпрі із водою на ранок

Станом на ранок 1 травня для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах на прохання ЖЕКу припинено водопостачання на вулиці Степана Бандери, 12.

Водопостачання відновлять одразу після завершення робіт.

За минулу добу, 30 квітня, завдяки напруженій роботі комунальних служб було усунуто 25 засмічень на каналізаційних мережах водовідведення, а також ліквідовано 6 пошкоджень на мережах водопостачання.

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Новости Днепра про Чи варто робити запаси: ситуація у Дніпрі із водою на ранокУкраїнська Новости Днепра про Чи варто робити запаси: ситуація у Дніпрі із водою на ранокРусский

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