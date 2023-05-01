Чи варто робити запаси: ситуація у Дніпрі із водою на ранок

Станом на ранок 1 травня для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах на прохання ЖЕКу припинено водопостачання на вулиці Степана Бандери, 12.
Водопостачання відновлять одразу після завершення робіт.
За минулу добу, 30 квітня, завдяки напруженій роботі комунальних служб було усунуто 25 засмічень на каналізаційних мережах водовідведення, а також ліквідовано 6 пошкоджень на мережах водопостачання.
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