Чи варто робити запаси: ситуація у Дніпрі із водою на ранок

Станом на ранок всі підвищувальні насосні станції та насосно-фільтрувальні станції працюють у звичному режимі. Вони повністю забезпечують подачу води у будинки дніпрян.

Станом на ранок 1 травня для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах на прохання ЖЕКу припинено водопостачання на вулиці Степана Бандери, 12.

Водопостачання відновлять одразу після завершення робіт.

За минулу добу, 30 квітня, завдяки напруженій роботі комунальних служб було усунуто 25 засмічень на каналізаційних мережах водовідведення, а також ліквідовано 6 пошкоджень на мережах водопостачання.

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