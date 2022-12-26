Снегурочка за рулем и «Щедрик»: в Днепре ездят новогодние трамвай и троллейбус (ФОТО)

В Днепре перед Новым годом запустили праздничный транспорт.

Каждый год перед новогодними праздниками в Днепре курсируют новогодние трамваи и троллейбусы. Хотя в этом году есть проблемы с транспортом из-за постоянных отключений света, однако в городе решили не нарушать традицию. Так что трамваи и троллейбусы украсили гирляндами, новогодними наклейками и игрушками. Об этом сообщили в горсовете.

За рулем трамвая сидит Дед Мороз, а троллейбуса – Снегурочка. Водители говорят, что пассажиры радуются, когда видят новогодний транспорт и фотографируют его.

Водитель троллейбуса Ольга говорит, что на конечных остановках она включает тот же «Щедрик» и это одна из интересных «изюминок» ее рейсов.

Ездят праздничные трамваи и троллейбусы во время технических рейсов с утра и вечера.

Сейчас электротранспорт, к сожалению, по всем известным причинам (отключение электроснабжения) не курсирует в стабильном полноценном режиме. Несмотря на это для создания праздничного настроения, нашим пассажирам подготовили новогодние трамваи и троллейбусы в составе технических рейсов, выполняемых утром и вечером, — рассказал ведущий специалист КП «Днепровский электротранспорт» ДМР Никита Керенцев.

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