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  • Снігуронька за кермом та “Щедрик”: у Дніпрі їздять новорічні трамвай та тролейбус (ФОТО)

Снігуронька за кермом та “Щедрик”: у Дніпрі їздять новорічні трамвай та тролейбус (ФОТО)

Сьогодні 16:37
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У Дніпрі перед Новим роком запустили святковий транспорт.

Новости Днепра про Снігуронька за кермом та

Кожного року перед новорічними святами у Дніпрі курсують новорічні трамваї та тролейбуси. Хоча цього року є проблеми із транспортом через постійні відключення світла, проте в місті вирішили не порушувати традицію. Тож трамваї та тролейбуси прикрасили гірляндами, новорічними наліпками та іграшками. Про це повідомили в міськраді.

За кермом трамваю сидить Дід Мороз, а тролейбусу – Снігуронька. Водії кажуть, що пасажири радіють, коли бачать новорічний транспорт та фотографують його.

Новости Днепра про Снігуронька за кермом та

Новости Днепра про Снігуронька за кермом та

Новости Днепра про Снігуронька за кермом та

Водійка тролейбусу Ольга каже, що на кінцевих зупинках вона вмикає той самий “Щедрик” і це одна із цікавих “родзинок” її рейсів. 

Їздять святкові трамваї та тролейбуси під час технічних рейсів зранку та ввечері.

Нині електротранспорт, на жаль, через відомі усім причини (відключення електропостачання) не курсує у стабільному повноцінному режимі. Попри це для створення святкового настрою нашим пасажирам підготували новорічні трамваї і тролейбуси у складі технічних рейсів, які виконуються зранку і ввечері, — розповів провідний фахівець КП “Дніпровський електротранспорт” ДМР Микита Керенцев.

Новости Днепра про Снігуронька за кермом та

Новости Днепра про Снігуронька за кермом та

Новости Днепра про Снігуронька за кермом та

Новости Днепра про Снігуронька за кермом та

Новости Днепра про Снігуронька за кермом та

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