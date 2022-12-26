Снігуронька за кермом та “Щедрик”: у Дніпрі їздять новорічні трамвай та тролейбус (ФОТО)

Кожного року перед новорічними святами у Дніпрі курсують новорічні трамваї та тролейбуси. Хоча цього року є проблеми із транспортом через постійні відключення світла, проте в місті вирішили не порушувати традицію. Тож трамваї та тролейбуси прикрасили гірляндами, новорічними наліпками та іграшками. Про це повідомили в міськраді.
За кермом трамваю сидить Дід Мороз, а тролейбусу – Снігуронька. Водії кажуть, що пасажири радіють, коли бачать новорічний транспорт та фотографують його.
Водійка тролейбусу Ольга каже, що на кінцевих зупинках вона вмикає той самий “Щедрик” і це одна із цікавих “родзинок” її рейсів.
Їздять святкові трамваї та тролейбуси під час технічних рейсів зранку та ввечері.
Нині електротранспорт, на жаль, через відомі усім причини (відключення електропостачання) не курсує у стабільному повноцінному режимі. Попри це для створення святкового настрою нашим пасажирам підготували новорічні трамваї і тролейбуси у складі технічних рейсів, які виконуються зранку і ввечері, — розповів провідний фахівець КП “Дніпровський електротранспорт” ДМР Микита Керенцев.
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