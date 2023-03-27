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Россияне обстреляли Никопольский район из беспилотника: есть пострадавший

Сегодня 21:15
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Сегодня, 27 марта, российские оккупанты обстреливали Никопольский район при помощи беспилотника. В результате их атак пострадал один мирный житель.

Новости Днепра про Россияне обстреляли Никопольский район из беспилотника: есть пострадавший

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

«Сегодня российская армия атаковала Никопольский район. Обстреляла из БПЛА сам Никополь и Марганецкую общину. По последней ударила дроном-камикадзе», — рассказал Лысак.

По его словам, из-за вражеского обстрела ранения получил 51-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

При этом оккупанты повредили образовательное заведение, частный дом и авто.

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Новости Днепра про Россияне обстреляли Никопольский район из беспилотника: есть пострадавшийУкраїнська Новости Днепра про Россияне обстреляли Никопольский район из беспилотника: есть пострадавшийРусский

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